Как в GTA: вооруженный 10-летний ребенок угнал погрузчик и протаранил автомобили (видео)

В США 10-летний ребенок пробрался на стройку и угнал гусеничный погрузчик. Он протаранил несколько автомобилей и сбил дорожный знак.

Курьезный инцидент произошел на окраине американского города Питтсбург. Ребенок устроил ДТП на угнанном погрузчике. Об этом идет речь в сюжете телеканала CBS.

ДТП произошло в довольно тихом районе Маунт Лебанон. Местные жители были удивлены, когда увидели гусеничный погрузчик Bobcat, таранящий многочисленные припаркованные автомобили и сбивающий дорожный знак.

Прибывшая по вызову полиция остановила погрузчик и обнаружила, что за его рулем был 10-летний ребенок. Мальчик одел строительную каску и имел при себе пневматический пистолет. Выглядело так, будто он переиграл в GTA.

Выяснилось, что парень пробрался на стройку и угнал там погрузчик Bobcat. Поначалу он ездил по строительной площадке, но затем решил выехать на дорогу.

Родители юного угонщика были разъярены, когда узнали о случившемся. Теперь им придется компенсировать причиненный ущерб. К счастью, в ДТП никто не пострадал, но множество авто повреждены, а одна машина отправлена на утилизацию.

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