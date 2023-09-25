Дорогой суперкар Lamborghini разбили в нелегальной уличной гонке (видео)

Lamborghini Huracan потерял управление во время драгрейсинга по прямой дороги и влетел в Toyota Prius. Суперкар отправят на утилизиацию.

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В США в ДТП разбили суперкар Lamborghini Huracan. Экзотическое авто не подлежит восстановлению и будет утилизировано. Видео аварии появилось на Youtube-канале сайта The Drive.

ДТП произошло на трассе в Калифорнии близ города Марриета. Двое владельцев Lamborghini Huracan решили устроить уличную гонку на своих авто.

Нелегальный драгрейсинг закончился печально – один из Lamborghini Huracan потерял управление на прямой дороге и врезался в едущий рядом гибрид Toyota Prius.

Удар оказался очень сильным – суперкар Lamborghini разлетелся на куски, а его водитель попал в больницу. В Toyota Prius никто не пострадал. Второй Lamborghini Huracan поспешил скрыться с места ДТП.

Разбитый суперкар очень серьезно поврежден. У него отсутствуют передняя и задняя части, а также поврежден монокок и отлетели колеса. Восстановление авто не имеет смысла.

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Позже стало известно, что в аварию попал блогер Остин Хармон. После выписки из больницы его арестовали.

Напомним, что суперкар Lamborghini Huracan оснащен 5,2-литровым V10, который выпускали в версиях мощностью 580-640 л. с. Максимальная скорость авто составляет 320-325 км/ч.

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