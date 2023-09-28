Старый 35-летний Mercedes-Benz ушел с молотка по цене нового Land Rover Defender (фото)

Mercedes-Benz 560SL был одним из самых технологичных и роскошных родстеров своего времени. Спорткар оснащен большим 227-сильным двигателем V8.

На аукционе Bring a Trailer продали Mercedes-Benz 560SL 1988 года выпуска. За раритетный родстер выручили $80 000 — как за новый Land Rover Defender. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Mercedes-Benz 560SL окрашен в темно-синий цвет Midnight Blue. На выбор доступны два варианта крыши — с мягким или жестким верхом.

Родстер окрашен в темно-синий цвет Фото: Bring a Trailer

Автомобиль получил 15-дюймовые легкосплавные колесные диски Gullideckel. Они обуты в шины Michelin MXV4 размерностью 205/65.

Интерьер выполнен из светлой кожи с отделкой из дерева. В список оснащения входят электрические стеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль, климат-контроль и кассетная стереосистема.

Интерьер выполнен из светлой кожи Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 560SL оснащен 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 227 л.с. и 279 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Родстер отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Пробег авто составляет всего 41 840 км.

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