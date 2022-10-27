На заднем дворе дорогого особняка нашли зарытый в землю кабриолет Mercedes (видео)
Найденный в земле Mercedes-Benz 560 SL числится в угоне с 1992 года. Скорее всего, владелец инсцинировал похищение машины, чтобы получить страховку.
В небольшом калифорнийском городке Атертон на территории дорогого особняка обнаружили закопанный Mercedes-Benz 560 SL. Кабриолет пробыл в земле около 30 лет. Об этом идет речь в сюжете канала Fox 2.
Автомобиль случайно обнаружили ландшафтные дизайнеры во время ремонта на территории роскошного поместья стоимостью 15 миллионов долларов. Прибывшая по вызову полиция установила, что машина принадлежала бывшему владельцу особняка Джону Боктону Лью. Он выехал из Калифорнии и в 2015 году скончался в возрасте 77 лет.Важно
Мало того, выяснилось, что Mercedes 560 SL числится в угоне с 1992 года. Скорее всего, речь идет о махинациях со страховкой – владелец мог инсценировать угон. На это указывает и тот факт, что в 1999 году Джон Боктон Лью был осужден за попытку схожей аферы – он планировал потопить свою яхту ради получения страховки.
Впрочем, не исключается, что автомобиль замешан в криминале. Джон Боктон Лью был связан с организованной преступностью и подозревался в убийстве, а в багажнике Mercedes SL нашли мешки с цементом. К тому же, полицейские собаки вели себя очень странно возле машины, поэтому ее исследуют эксперты-криминалисты.
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