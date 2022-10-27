На задньому дворі дорогого особняка знайшли заритий у землю кабріолет Mercedes (відео)

Знайдений у землі Mercedes-Benz 560 SL перебуває у викраденні з 1992 року. Найімовірніше, власник інсценував викрадення машини, щоби отримати страховку.

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У невеликому Каліфорнійському містечку Атертон на території дорогого особняка виявили закопаний Mercedes-Benz 560 SL. Кабріолет пробув у землі близько 30 років. Про це йдеться у сюжеті каналу Fox 2.

[ + – ] Поліція розкопала авто та відправила на експертизу до криміналістів Фото: скриншот/youtube

Автомобіль випадково знайшли ландшафтні дизайнери під час ремонту на території розкішного маєтку вартістю 15 мільйонів доларів. Поліція встановила, що машина належала колишньому власнику особняка Джону Боктону Лью. Він виїхав із Каліфорнії та у 2015 році помер у віці 77 років.

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Мало того, з'ясувалося, що Mercedes 560 SL перебуває у викраденні з 1992 року. Найімовірніше, йдеться про махінації зі страховкою — власник міг інсценувати викрадення. На це вказує і той факт, що в 1999 Джон Боктон Лью був засуджений за спробу схожої афери — він планував потопити свою яхту заради отримання страховки.

Втім цілком ймовірно, що автомобіль замішаний у криміналі. Джон Боктон Лью був пов'язаний з організованою злочинністю та підозрювався у вбивстві, а у багажнику Mercedes SL знайшли мішки з цементом. До того ж поліцейські собаки поводилися дуже дивно біля машини, тому її досліджують експерти-криміналісти.

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