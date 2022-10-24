Рідкісний колекційний Ford Mustang 40 років простояв занедбаним у сараї на фермі (відео)

Заряджений Ford Mustang Mach 1 оснащений потужним 7,0-літровим V8 та здатний розігнатися до 100 км/год за 5,7 с. Загалом у 1970 році випустили менше 3500 таких авто.

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У США у старому сараї на фермі виявили раритетний Ford Mustang Mach 1 1970 року. Автомобіль не виїжджав на дороги близько 40 років. Цікавій знахідці присвятив відео на своєму Youtube-каналі блогер Джеррі Хіслі.

[ + – ] Щоб викотити авто, довелося розбирати стіну сараю Фото: скриншот/youtube

Власниця ферми розповіла, що Ford Mustang першого покоління купив її батько на початку 70-х. Він їздив на ньому близько 10 років, а потім придбав нове авто та поставив Mustang у сарай, де вже були інші машини та сільгосптехніка. Відтоді його не експлуатували.

[ + – ] Авто виявилося брудним, але загалом непогано збереглося Фото: скриншот/youtube

Дістати раритетний автомобіль виявилося непросто, адже сарай виявився заставлений технікою. Довелося розібрати одну із його стін.

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Ford Mustang 1970 виявився покритий шаром пилу і павутини, але коли його помили, то виявилося, що загалом він непогано зберігся. Кузов не проіржавів, а салон у хорошому стані. Пробіг авто – 80 тис. км.

[ + – ] Під капотом встановлений 7,0-літровий V8 Фото: скриншот/youtube

А ось двигун Ford Mustang Mach 1 відразу завести не вдалося – він потребує ремонту. До речі, двигун у автомобіля складний: заряджене купе оснащено рідкісним топовим 7,0-літровим V8 CobraJet. Таких машин випустили менше ніж 3500.

На папері ця вісімка розвиває 335 л. с., але насправді потужність ближче до 400 л. с. (Її занизили, щоб здешевити страховку на авто). З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 секунди, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні під час війни з'явився аналогічний Ford Mustang, причому на польських бляхах.

Також ми писали, що на британській фермі знайшли покинутий Bentley 30-х років. Його не заводили понад півстоліття.