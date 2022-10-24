Редкий коллекционный Ford Mustang 40 лет простоял заброшенным в сарае на ферме (видео)

Заряженный Ford Mustang Mach 1 оснащен мощным 7,0-литровым V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с. Всего в 1970 году выпустили менее 3500 таких авто.

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В США в старом сарае на ферме обнаружили раритетный Ford Mustang Mach 1 1970 года. Автомобиль не выезжал на дороги около 40 лет. Интересной находке посвятил видео на своем Youtube-канале блогер Джерри Хисли.

[ + – ] Чтобы выкатить авто, пришлось разбирать стену сарая Фото: скриншот/youtube

Владелица фермы рассказала, что Ford Mustang первого поколения купил ее отец в начале 70-х. Он ездил на нем около 10 лет, а затем приобрел новое авто и поставил Mustang в сарай, где уже были другие машины и сельхозтехника. С тех пор его не эксплуатировали.

[ + – ] Авто оказалось грязным, но в общем неплохо сохранилось Фото: скриншот/youtube

Достать раритетный автомобиль оказалось непросто, ведь сарай оказался заставлен техникой. Пришлось разобрать одну из его стен.

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Ford Mustang 1970 года оказался покрыт слоем пыли и паутины, но когда его помыли, то оказалось, что в общем он неплохо сохранился. Кузов не проржавел, а салон в хорошем состоянии. Пробег авто – 80 тыс. км.

[ + – ] Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: скриншот/youtube

А вот двигатель Ford Mustang Mach 1 сразу завести не удалось – он требует ремонта. К слову, мотор у авто непростой: заряженное купе оснащено редким топовым 7,0-литровым V8 CobraJet. Таких машин выпустили менее 3500.

На бумаге эта восьмерка развивает 335 л. с., но в реальности мощность ближе к 400 л. с. (ее занизили, чтобы удешевить страховку на авто). С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине во время войны появился аналогичный Ford Mustang, причем на польских "бляхах".

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