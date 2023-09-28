Бывший конкурент Mercedes и BMW: в сарае нашли редкое немецкое авто 50-х (видео)

Компания Borgward была серьезным конкурентом для Mercedes-Benz и BMW в 1950-х годах. Найденный в сарае автомобиль получил множество повреждений, но блогеры собираются восстановить его.

В США в сарае нашли очень редкий раритетный автомобиль — Borgward Isabella. В 1950-х авто этой марки конкурировали с Mercedes-Benz и BMW. Видео опубликовали на YouTube-канале WD Detailing.

Компания Borgward производила автомобили с 1929 до 1961 года. Она производила роскошные модели, автобусы, грузовики, а также спорткары. Этот бренд ценился за высокое качество сборки и передовые технологии.

Borgward Isabella выпускался с 1954 до 1961 года. Модель предлагала высокий уровень комфорта и стильный дизайн.

Найденный автомобиль окрашен в черный цвет. Изначально это авто находилось в Европе, где пострадало от пожара. Затем купе импортировали в США, где оно провело 25 лет в сарае.

Borgward Isabella стоял в сарае 25 лет Фото: Скриншот

Borgward Isabella имеет далеко не лучшее состояние. Кузов пострадал от коррозии и огня, а правая передняя фара и боковое зеркало заднего вида были утеряны.

В интерьере использовались высокачественные материалы Фото: Скриншот

Borgward Isabella оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 75 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 16,9 секунды. Максимальная скорость составляет 148 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в США в сарае нашли заброшенный спорткар Plymouth Barracuda 1971 года.