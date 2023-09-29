В Украине заметили нестандартный фургон мороженщика с необычным предназначением (фото)

Этот фургон больше не занимается развозкой мороженого, но выполняет другую интересную задачу. Автомобиль получил необычное оформление экстерьера с яркими колесными дисками.

В Киеве заметили необычный фургон с мороженым GMC P3500 Van 1992 года выпуска. Это авто принадлежит украинской компании, которая не имеет отношения к десертам. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Фургоны с мороженым являются одним из символов американской культуры. Их часто можно увидеть в различных фильмах, которые были сняты в США.

Этот GMC P3500 Van начинал свою жизнь как фургон, развозивший мороженое. Теперь же он является собственностью одного из интернет-магазинов, который занимается продажей женского нижнего белья.

Автомобиль получил декоративную графику на кузове с надписями "Ты супер" и "Комфорт на колесах". Колесные диски окрашены в яркий оранжевый цвет. Также снаружи установлена гирлянда из лампочек.

Фургон получил необычное оформление экстерьера Фото: Topcars UA

GMC P3500 Van оснащен 6,2-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 160 л.с. и 386 Нм крутящего момента. Вес фургона составляет более пяти тонн.

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