Огромный спойлер и 620 сил: Porsche представили экстремальный гоночный суперкар (фото)

Porsche 911 GT3 R Rennsport будет выпущен ограниченным тиражом в 77 экземпляров. Суперкар получил 620-сильный двигатель, который способен раскручиваться до 9400 об/мин.

Суперкар Porsche 911 получил новую экстремальную модификацию GT3 R Rennsport. На нем можно ездить только по гоночному треку. Об этом рассказали на сайте бренда.

Porsche 911 GT3 R Rennsport отличается новым кузовным обвесом. Спереди появился массивный карбоновый сплиттер и измененный капот.

Цвет фар можно настраивать вручную Фото: Porsche

Сзади установлено огромное антикрыло в стиле культового Porsche 935/77, который принес компании седьмую победу в общем зачете в гонке "24 час Ле-Мана" в 1978 году. Вместо боковых зеркал заднего вида появились камеры.

Заднее антикрыло вдохновлено культовым Porsche 935/77 Фото: Porsche

В отличие от стандартного Porsche 911 GT3 R версия Rennsport не ограничен правилами FIA. Внутри установлен каркас безопасности, а от пассажирского сиденья решили избавиться, чтобы снизить вес.

Внутри нет кондиционера, но есть вентиляция сиденья Фото: Porsche

Суперкар получил 18-дюймовые колесные диски BBS с центральной гайкой. Они обуты в гоночные шины Michelin.

Porsche 911 GT3 R Rennsport оснащен 4,2-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 620 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой переключения передач.

Двигатель может заправляться топливом E25, биоэтанолом или полностью экологичным бензином eFuel. Вся мощность передается только на задние колеса.

Всего будет выпущено 77 экземпляров Porsche 911 GT3 R Rennsport. Начальная стоимость суперкара составляет 1 046 000 долларов.

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