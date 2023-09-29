Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)

В Brabus тюнинговали мотоцикл KTM 1290 Super Duke R EVO. Он получил карбоновые обтекатели, новый выхлоп и улучшенную подвеску.

Ателье Brabus снова взялось за доработку мотоциклов. В Германии выполнили тюнинг KTM 1290 Super Duke R EVO. Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.

Байк получил множество карбоновых деталей Фото: brabus.com

Новый Brabus 1300 R Masterpiece Edition (именно так назвали байк) стал ярче на вид благодаря карбоновым обтекателем и новому сиденью из кожи и замши. Также установлены 17-дюймовые кованные колесные диски Monoblock Z золотистого цвета и фирменная фара с логотипом Brabus.

Выпустят лишь 50 мотоциклов Brabus Фото: brabus.com

Двигатель KTM 1290 Super Duke R EVO остался без изменений, но в Brabus установили более громкий и сочный выхлоп с матовым окрасом труб. Этот 1,3-литровый V2 развивает 180 л. с. и позволяет байку разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 270 км/ч.

А вот ходовой уделили внимание – мотоцикл Brabus получил полуактивную подвеску от WP с изменяемой жесткостью и доработанное рулевое управление.

Мотоцикл получил новый выхлоп Фото: brabus.com

Всего выпустят только 50 Brabus 1300 R Masterpiece Edition – по 25 штук черного и белого цвета. Тюнингованный мотоцикл KTM оказался недешевым – 41 930 евро.

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