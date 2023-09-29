Toyota презентовала роскошный пикап для серьезного бездорожья на базе Land Cruiser (фото)

Выпустят только 1500 пикапов Toyota Tundra 1794 Limited Edition. У авто выразительный дизайн и роскошный интерьер, а ходовая подготовлена к бездорожью.

Линейку Toyota Tundra 2024 пополнит новая нетипичная версия 1794 Limited Edition. Она более роскошная, но в то же время подготовлена к бездорожью. Об авто рассказали на официальном сайте Toyota.

Выпустят только 1500 роскошных пикапов Фото: Toyota

Презентация пикапа состоялась на ежегодной ярмарке в Техасе. Модификация 1794 Limited Edition посвящена старому техасскому ранчо, на территории которого теперь стоит завод по производству Toyota Tundra – оно существовало с 1794 года.

От стандартной Toyota Tundra 2024 лимитированную версию можно отличить по огромной решетке радиатора черного цвета. На кузове и в салоне появились надписи 1794 Limited Edition.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Toyota

Интерьер выполнен в ковбойском стиле — отделан дорогой бежевой кожей от техасской фирмы Saddleback Leather Company. Кроме того, покупатели получат набор фирменных кожаных аксессуаров – сумки разных размеров и чехол для брелока.

В комплекте с авто идут кожаные аксессуары

Подвеска Toyota Tundra 1794 Limited Edition усилена для бездорожья за счет новых амортизаторов FOX. Также клиренс увеличен на 28 мм и установлены внедорожные шины.

Гибридная силовая установка Toyota Tundra не претерпела изменений. Пикап оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо и электромотором суммарной мощностью 443 л. с. Модель построена на рамной платформе Toyota Land Cruiser 300.

Всего выпустят только 1500 Toyota Tundra 1794 Limited Edition. Продажи пикапа стартуют весной 2024 года.

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