Богатое оснащение и 8 мест: на рынок вышел самый большой и дорогой кроссовер Lexus (фото)

Lexus TX — полноразмерный кроссовер длиной свыше 5 метров с просторным салоном и большим багажником. Модель со старта предложена в бензиновой и гибридной версиях.

Новый Lexus TX 2024 поступил в продажу. Первыми купить большую семейную модель смогут в США – там она стоит от 55 050 до 72 650 долларов и является самым дорогим кроссовером марки. Об этом сообщается на официальном сайте Lexus.

Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях Фото: Lexus

Кроссовер Lexus TX – более роскошный собрат Toyota Grand Highlander. Он достигает 5,16 м в длину и предложен в версиях на 7 и 8 мест, а объем его багажника составляет от 569 до 2746 л.

У кроссовера богатая комплектация Фото: Lexus

На первых порах кроссовер Lexus TX предложат в двух вариантах – с 2,4-литровой бензиновой турбочетверкой на 275 л. с. и 367-сильной гибридной установкой с этим же двигателем и электромотором. Топовая 406-сильная модификация появится в 2024 году.

Базовая комплектация Lexus TX включает 20-дюймовые диски, электропривод передних сидений и двери багажника, подогрев кресел беспроводную зарядку для смартфона, 14-дюймовый тачскрин.

Объем багажника составляет 569-2746 л Фото: Lexus

Топовый вариант Luxury добавляет кожаную отделку, панорамную крышу, вентиляцию передних и подогрев задних сидений, парковочный автопилот. У всех Lexus TX 2024 есть комплекс Safety System+ 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля слепых зон).

Хотя TX — самый дорогой кроссовер Lexus, у Toyota недавно появилась модель подороже — Century SUV за $170 000.

Также Фокус сообщал, что Lexus готовит электромобили с запасом хода до 800 км.