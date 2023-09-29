Работают на дровах: на аукцион выставлены необычные столетние автомобили (фото)

Stanley — необычные автомобили, оснащенные паровыми машинами. Некоторые из них способны развить скорость свыше 100 км/ч.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили винтажные Stanley начала ХХ века. За нестандартные старинные автомобили планируют выручить от 60 000 – 160 000 долларов. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Автомобили Stanley довольно оригинальные, даже по меркам своего времени. В качестве топлива они могут использовать уголь или даже дрова.

Автомобили Stanley оснащены паровыми машинами Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что автомобили Stanley оснащались небольшими паровыми машинами. Американский производитель принципиально отказался от передовых на то время бензиновых двигателей внутреннего сгорания и строил маленькие "паровозы" вплоть до 1924 года.

Stanley Model K 1907 года Фото: RM Sotheby's

С молотка уйдут три модели Stanley — все они отреставрированы и полностью рабочие. Самым старым является двухместный родстер Model K Semi Racer 1907 года, оцененный в 80 000 – 100 000 долларов. Всего выпущено только 26 таких авто с паровой машиной мощностью 25 л. с., позволяющей развить 110 км/ч.

Пятиместный кабриолет Stanley Model F 1908 года является самым дорогим в тройке – за него хотят выручить 130 000 – 160 000 долларов. Его мощность составляет 20 л. с., а максимальная скорость – 80 км/ч.

Stanley Model 85 1911 года Фото: RM Sotheby's

Семиместный фаэтон Stanley Model 85 1911 года самый мощный – 30 л. с. Его ориентировочная стоимость – 60-80 тыс. долларов.

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