Три этажа и отдельные купе: как выглядит самый необычный в мире автобус (видео)

Интерьер автобуса Yutong переоборудовали по примеру плацкартного вагона поезда. Кроме того, появились индивидуальные купе с отдельным входом.

В Пакистане на междугородных маршрутах эксплуатируются очень нестандартные туристические автобусы. В них предусмотрены спальные места и есть даже индивидуальные купе. Об этом пишет издание "Автоцентр".

Снизу появились купе с отдельным входом Фото: скриншот / YouTube

Китайский автобус Yutong серьезно доработали в Пакистане. Его сделали трехэтажным и превратили в альтернативу железнодорожному вагону.

В салоне автобуса обустроены спальные места в два яруса. С одной стороны расположены двуспальные кресла, а с другой – односпальные. Получилось некое подобие плацкартного вагона. Для пассажиров предусмотрены телевизоры, наушники, лампы для чтения и USB-разъемы.

В купе установлены телевизор, телефо и розетки Фото: скриншот / YouTube

Однако главная изюминка автобуса размещена под салоном — на месте багажника автобуса. Там обустроили некое подобие купе — индивидуальные кабины с дверями от легковых авто (их по три с каждой стороны).

Внутри также установлены телевизоры, а еще телефоны, шкафы для обуви и розетки. Таким образом, пассажиры размещены в автобусе в три этажа.

Ранее Фокус рассказывал про оригинальный автодом на базе культового микроавтобуса Volkswagen.

Также мы писали, что в Киеве видели роскошный микроавтобус Mercedes Sprinter за $200 000.