В Украине сократился импорт новых и подержанных автобусов: статистика за 2022 год

Лидером по импорту новых автобусов в Украину стала Турция. Автобусы с пробегом чаще всего ввозили из Германии.

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В Украину было импортировано 1272 единицы автобусов и микроавтобусов в 2022 году. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Таможенная стоимость всех импортированных в Украину автобусов в 2022 году составила 38,9 млн долларов. По сравнению с предыдущим годом количество ввезенных автобусов сократилось на 31%, а общая таможенная стоимость — на 26%.

Новые автобусы занимают 15% от общего количества в 2022 году. Более 70% из них импортировали из Турции (131 авто) на сумму более 7 млн долларов.

Германия стала крупнейшим поставщиком автобусов с пробегом. Из этой страны импортировали 457 автобусов, общей таможенной стоимостью почти 10 млн долларов.

Важно

Из каких стран украинцы импортировали больше всего автомобилей в 2022 году

На рынке легковых автомобилей наблюдается похожая тенденция. В сравнении с 2021 годом количество ввозимых авто в Украину уменьшилось на 38%.

Ранее Фокус писал, что в январе 2023 года в Украине улучшились показатели продаж автомобилей в возрасте до 3 лет.

Также мы рассказали, что украинцы продолжают пересаживаться на электромобили вместо авто с традиционными двигателями.