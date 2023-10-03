Новый доступный хэтчбек Suzuki впервые показали до премьеры (фото)

Suzuki Swift следующего поколения представят на Токийском автосалоне. Хэтчбек получит новую гибридную силовую установку с очень низким расходом топлива.

Хэтчбек Suzuki Swift следующего поколения впервые показали перед премьерой. Модель останется узнаваемой внешне, но станет технологичнее. Об этом рассказали на сайте Drive.

Премьера нового Suzuki Swift состоится на Токийском автосалоне, которые пройдет уже в этом месяце. Тогда и станет известна вся информация о хэтчбеке.

Suzuki Swift следующего поколения получит закругленную решетку радиатора и сохранит вертикальные фары. Также хэтчбек может похвастаться новыми дверными ручками задних дверей.

Задние фонари получат новое оформление со светодиодными элементами. Также новинка обзаведется измененным бампером.

Задние фонари станут эффективнее Фото: Suzuki

Интерьер нового Suzuki Swift также преобразится. Внутри появится увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В интерьере появится увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы Фото: BestCarWeb

Suzuki еще не рассекретили информацию о двигателях хэтчбека, но уже известны некоторые подробности. Вероятнее всего, хэтчбек получит новую гибридную силовую установку, которая обеспечит очень низкий расход топлива.

Помимо этого особое внимание было уделено и безопасности нового Suzuki Swift. Модель получит систему экстренного торможения, технологию автоматического включения дальнего света и мониторинг усталости водителя.

Suzuki Swift следующего поколения поступит в продажу уже в начале 2024 года. Стоимость и характеристики новинки пока неизвестны.

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