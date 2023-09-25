Suzuki готовит нового конкурента Skoda Fabia и Renault Clio с двигателем Toyota (фото)

Новый Suzuki Swift сохранит знакомый дизайн, но подрастет в размерах. Хэтчбек предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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Появилась информация про новый Suzuki Swift шестого поколения. Компактный хэтчбек В-класса должны представить до конца нынешнего года. Об этом сообщает японский сайт Car-Research.

Модель получит гибридную установку от Toyota Фото: BestCarWeb

Судя по первым рендерам, новый Suzuki Swift не слишком изменится внешне и сохранит знакомый дизайн с крупными фарами и широкой решеткой радиатора. Обращают на себя внимание более рельефные боковины и расширенные крылья. Авто несколько подрастет в размерах.

Хэтчбек презентуют до конца нынешнего года Фото: BestCarWeb

Хэтчбек сохранит 1,2-литровую бензиновую четверку мощностью 91 л. с. и 1,0-литровый турбомотор BoosterJet на 112 л. с. Новинкой в линейке станет гибридная установка из 1,2-литрового двигателя и электромотора, разработанная специалистами Toyota.

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Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — в простоте

Останется и заряженный хэтчбек Suzuki Swift Sport. Он получит 1,4-литровую 129-сильную турбочетверку с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, как у Suzuki S-Cross. Такой вариант будет ярче на вид благодаря обвесу и спойлеру.

Suzuki Swift Sport будет ярче на вид Фото: BestCarWeb

Новый Suzuki Swift 2024 будут продавать в Европе и Азии. На европейском рынке основными конкурентами модели станут Skoda Fabia, Renault Clio и Peugeot 208.

Это не первый Suzuki , созданный в сотрудничестве с Toyota. К примеру, ранее был создан гибридный кроссовер на базе Toyota RAV4.

Также Фокус сообщал, что Suzuki выпустили самый дешевый купе-кроссовер в мире.