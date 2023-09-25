Suzuki готує нового конкурента Skoda Fabia і Renault Clio з двигуном Toyota (фото)

Новий Suzuki Swift збереже знайомий дизайн, але підросте в розмірах. Хетчбек запропонують у бензинових і гібридних модифікаціях.

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З'явилася інформація про новий Suzuki Swift шостого покоління. Компактний хетчбек В-класу мають представити до кінця нинішнього року. Про це повідомляє японський сайт Car-Research.

Модель отримає гібридну установку від Toyota Фото: BestCarWeb

Судячи з перших рендерів, новий Suzuki Swift не надто зміниться зовні і збереже знайомий дизайн з великими фарами і широкою решіткою радіатора. Привертають до себе увагу більш рельєфні боковини та розширені крила. Авто дещо підросте в розмірах.

Хетчбек презентують до кінця нинішнього року Фото: BestCarWeb

Хетчбек збереже 1,2-літрову бензинову четвірку потужністю 91 к. с. і 1,0-літровий турбомотор BoosterJet на 112 к. с. Новинкою в лінійці стане гібридна установка з 1,2-літрового двигуна і електромотора, розроблена фахівцями Toyota.

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Залишиться і заряджений хетчбек Suzuki Swift Sport. Він отримає 1,4-літрову 129-сильну турбочетвірку з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою, як у Suzuki S-Cross. Такий варіант буде яскравішим на вигляд завдяки обвісу і спойлеру.

Suzuki Swift Sport буде яскравішим на вигляд Фото: BestCarWeb

Новий Suzuki Swift 2024 продаватимуть у Європі та Азії. На європейському ринку основними конкурентами моделі стануть Skoda Fabia, Renault Clio і Peugeot 208.

Це не перший Suzuki , створений у співпраці з Toyota. Наприклад, раніше було створено гібридний кросовер на базі Toyota RAV4.

Також Фокус повідомляв, що Suzuki випустили найдешевший купе-кросовер у світі.