Американцы назвали 10 лучших недорогих немецких кроссоверов (фото)

Эксперты назвали 10 немецких кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих японских конкурентов.

Американские эксперты назвали 10 немецких кроссоверов, которые являются отличной альтернативой модели Toyota 4Runner. Эти автомобили имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Toyota 4Runner объединяет в себе отличные внедорожные качества и практичный интерьер. Тем не менее это дорогая модель, у которой есть множество конкурентов.

Эксперты назвали 10 немецких кроссоверов, которые во многом превосходят свои японские аналоги. Они выделили главные плюсы этих моделей.

ТОП-10 лучших недорогих немецких кроссоверов:

10. Volkswagen Taos

Volkswagen Taos предлагает низкий расход топлива Фото: Volkswagen

Стартовая цена: 23 995 долларов

Volkswagen Taos является одним из самых недорогих немецких кроссоверов на американском рынке. Тем не менее у этой модели есть множество и других плюсов.

Несмотря на компактные габариты Volkswagen Taos предлагает вместительный багажник. Еще одним достоинством этого авто является низкий расход топлива.

9. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan имеет вместительный багажник Фото: Volkswagen

Стартовая цена: 28 505 долларов

Volkswagen Tiguan отличается строгим дизайном и просторным интерьером. Также у этой модели очень вместительный багажник, даже в сравнении с более дорогими конкурентами.

Кроссовер также имеет низкий расход топлива и большой выбор комплектаций. Поэтому выбрать подходящий автомобиль под себя не составит труда.

8. Volkswagen Atlas Cross Sport

Volkswagen Atlas Cross Sport доступен с полным приводом Фото: Volkswagen

Стартовая цена: 36 715 долларов

Volkswagen Atlas Cross Sport объединяет в себе крупные габариты и стильный дизайн с купеобразным силуэтом. Эта модель предлагает очень практичный и просторный интерьер, в котором с комфортом могут разместиться пять человек.

Помимо этого кроссовер доступен с полным приводом. Благодаря этому он способен справиться с легким бездорожьем.

7. Audi Q3

Audi Q3 имеет стильный и технологичный интерьер Фото: Audi

Стартовая цена: 37 000 долларов

Audi Q3 предлагает элегантный дизайн и приятную управляемость. Также этот кроссовер имеет стильный и технологичный интерьер.

На выбор доступны несколько двигателей, которые отличаются низким расходом топлива. Покупатели могут заказать кроссовер в разных комплектациях, в том числе и с полным приводом Quattro.

6. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA имеет низкий расход топлива Фото: Mercedes-Benz

Стартовая цена: 37 500 долларов

Самый дешевый кроссовер Mercedes-Benz отличается стильным дизайном. Помимо этого модель предлагает низкий расход топлива и высокое качество сборки.

Версия Mercedes-Benz GLA250 4Matic поставляется с пакетом Off-Road Engineering. С его помощью кроссовер способен справиться с бездорожьем.

5. Volkswagen Atlas

Volkswagen Atlas предлагает просторный интерьер Фото: Volkswagen

Стартовая цена: 37 725 долларов

Volkswagen Atlas предлагает очень просторный и практичный интерьер. Также эта модель выделяется вместительным багажником.

Несмотря на большие габариты, кроссовер обладает не самым высоким расходом топлива. Помимо этого внутренняя отделка находится на высоком уровне.

4. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 имеет приятную управляемость Фото: Volkswagen

Стартовая цена: 38 995 долларов

Популярный электрокроссовер Volkswagen ID.4 не уступает в практичности своим конкурентам с ДВС, Также это довольно динамичная модель с большим запасом хода.

Эта модель имеет приятную управляемость благодаря низкому центру тяжести. Помимо этого Volkswagen ID.4 доступен в версиях с одним или двумя электромоторами.

3. BMW X1

BMW X1 предлагает отточенную управляемость Фото: BMW

Стартовая цена: 39 100 долларов

BMW X1 сочетает в себе высокий уровень роскоши и технологичность. Добавьте к этому отточенную управляемость и вы получите отличный городской кроссовер.

Даже в базовой комплектации BMW X1 предлагает богатое оснащение. Многие двигатели также имеют низкий расход топлива.

2. Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB предлагает технологичный интерьер

Стартовая цена: 39 800 долларов

Mercedes-Benz GLB является компактным, но роскошным кроссовером. Он предлагает технологичный интерьер с множеством систем безопасности.

На выбор доступно множество модификаций кроссовера, в том числе и гибридные. Низкий расход топлива является еще одним плюсом модели.

1. Audi Q5

Audi Q5 стал лидером этого рейтинга Фото: Audi

Стартовая цена: 44 200 долларов

Audi Q5 дороже остальных автомобилей в рейтинге, но этот кроссовер имеют целый ряд преимуществ. Главными из них являются высокий уровень комфорта и приятная управляемость.

Это очень практичная модель с вместительным интерьером. Расход топлива также сопоставим с конкурентами.

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