В Украине обнаружили малоизвестный экспериментальный мотоцикл львовского завода (фото)

Мотоцикл "Львов" создавали на смену популярному мопеду "Карпаты". Всего выпущено лишь 6 или 7 опытных экземпляров модели.

Во Львовской области найден очень редкий мокик "Львов" ЛМЗ-2.164. Его создали в конце 80-х на Львовском мотозаводе, но так и не запустили в производство. О находке рассказал на своей странице в Facebook блогер Roma Urraco.

Модель планировали на смену мопеду "Карпаты" Фото: Roma Urraco

Мотоцикл "Львов" ЛМЗ-2.164 или мокик (мотоцикл на подобие мопеда, но без педалей и с кикстартером) планировался на смену знаменитому мопеду "Карпаты". Неофициально его называли "Карпаты-3". Всего выпустили только 6 или 7 опытных экземпляров модели, а затем кризис 90-х помешал начать ее массовое производство.

Пробег мокика составляет всего 300 км Фото: Roma Urraco

От "Карпат" мопед "Львов" отличается новыми рамой и бензобаком, а также более современным сиденьем. Кроме того, некоторые экземпляры получили обтекатель на фару.

Мокик "Львов" оснащен двигателем Vairas V-501 мощностью 2,2 л. с. и 2-ступенчатой КПП. Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Серийные же мотоциклы сначала планировали оснащать мотором V-90 мощностью 3,7 л. с., а позже для них разрабатывали двигатель в конструкторском бюро имени В. Малышева.

Мотоцикл не смогли запустить в производство Фото: Roma Urraco

Конкретно этот мопед "Львов" полностью комплектный и имеет пробег 300 км. Однако после долгих лет простоя ему нужна реставрация.

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