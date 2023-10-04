Новый семейный BMW рассекретили до премьеры (фото)

Универсал BMW 5 Series подрастет в размерах и станет просторнее внутри. В линейке появятся спортивная версия M5 и электромобиль i5.

Линейку BMW 5 Series G60 вскоре расширит универсал Touring. Его должны представить в конце нынешнего либо начале следующего года, а пока на сайте Motor1 опубликованы патентные изображения модели.

Длина универсала превысит 5 метров Фото: Motor1.com

Рендеры просочились из британского патентного бюро. Универсал BMW 5 Series спереди идентичен седану, а его заднее стекло наклонено на большой угол. Дизайн стал более граненым.

В дизайне преобладают грани Фото: Motor1.com

Известно, что новый BMW 5 Series Touring сохранит платформу предшественника, но подрастет в размерах – его длина превысит 5 метров. Это позволит увеличить внутреннее пространство и объем багажника. В салоне на передней панели появится изогнутый дисплей.

Универсал BMW 5 Series Touring будут оснащать бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 л и мощностью от 197 до 380 л. с. Также в линейке будут плаг-ин гибриды на 299-573 л. с. и электромобили BMW i5 мощностью 340 и 600 л. с.

Электромобиль BMW i5 Touring Фото: Motor1.com Заряженный BMW M5 Touring Фото: Motor1.com

Кроме того, подтвержден спортивный универсал BMW M5 – его уже видели на тестах. Он получит 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор.

К слову, на днях новый BMW 5 Series презентовали в Украине – к нам привезли электрический седан i5.

Также Фокус сообщал, что новый кроссовер BMW X2 показали перед премьерой.