Geely представили премиальный кроссовер с богатым оснащением за $23 900 (фото)

Geely Xingyue L Thor Hi·F HEV расходует всего 4,3 литра топлива на 100 км. Кроссовер предлагает стильный дизайн и богатое оснащение.

Geely продолжает обновлять свой модельный ряд. В Китае представили обновленный кроссовер Xingyue L Thor Hi·F HEV 2024 модельного года. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Geely Xingyue L Thor Hi·F HEV получил измененный дизайн. Спереди размещены узкие фары и массивная хромированная решетка радиатора.

Сзади установлены узкие фонари. Они объединены светодиодной полосой и хромированной вставкой.

Задние фонари объединены в один блок Фото: DongCheDi

Габариты Geely Xingyue L Thor Hi·F HEV:

длина — 4795 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1689 мм;

колесная база — 2845 мм.

В интерьере размещены три 12,3-дюймовых дисплея. В список оснащения входят система помощи водителю второго уровня, беспроводная зарядка, проекционный дисплей и аудиосистема Bose.

В интерьере установлены три больших дисплея Фото: DongCheDi

Салон рассчитан на пять посадочных мест. Сиденья выполнены из кожи, а кресла переднего ряда получили подогрев и вентиляцию.

Geely Xingyue L Thor Hi·F HEV оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 150 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,3 литра на 100 км.

Обновленный Geely Xingyue L Thor Hi·F HEV поступит в продажу в Китае уже до конца года. Стоимость кроссовера составит от 171 700 до 183 700 юаней (от 23 900 до 25 500 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что в Китае поступил в производство новый электрокроссовер Jiyue 01 от Geely и Baidu.