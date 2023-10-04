Ради хайпа: украинец намеренно уничтожил кроссовер Porsche Cayenne (видео)

Porsche Cayenne превратили в груду металла ради хайпа. Кроссовер принадлежит украинскому блогеру и отличается оригинальным окрасом.

В Украине эффектно уничтожили кроссовер Porsche Cayenne. На автомобиль сбросили с крана большую бетонную плиту. Видеоролик c авто опубликовал в соцсетях украинский блогер Денис Поветкин, также известный как Денчик Лысый.

Именно он и уничтожил свой Porsche Cayenne. Очевидно, что это было сделано для хайпа либо просмотров. Аналогичные видео снимали блогеры за рубежом.

Кроссовер Porsche Cayenne Дениса Поветкина ранее неоднократно видели на улицах Киева. Автомобиль выделялся своей оригинальной красно-зеленой раскраской с узором и надписями Gucci.

У Porsche Cayenne нестандартный окрас Фото: Topcars UA

Этот Porsche Cayenne второго поколения выпущен в 2016 году. Уничтожена базовая версия модели с 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 300 л. с. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 230 км/ч. Сейчас такой Porsche Cayenne стоит от 30 000 до 45 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве появился самый быстрый Porsche Cayenne в истории. Он оснащен 660-сильным V8 и развивает 305 км/ч.

Также мы писали, что Porsche Cayenne получил сверхэкономичную версию с расходом 1,7 л на 100 км.