Ради хайпа: украинец намеренно уничтожил кроссовер Porsche Cayenne (видео)

Porsche Cayenne превратили в груду металла ради хайпа. Кроссовер принадлежит украинскому блогеру и отличается оригинальным окрасом.

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В Украине эффектно уничтожили кроссовер Porsche Cayenne. На автомобиль сбросили с крана большую бетонную плиту. Видеоролик c авто опубликовал в соцсетях украинский блогер Денис Поветкин, также известный как Денчик Лысый.

Именно он и уничтожил свой Porsche Cayenne. Очевидно, что это было сделано для хайпа либо просмотров. Аналогичные видео снимали блогеры за рубежом.

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Кроссовер Porsche Cayenne Дениса Поветкина ранее неоднократно видели на улицах Киева. Автомобиль выделялся своей оригинальной красно-зеленой раскраской с узором и надписями Gucci.

Этот Porsche Cayenne второго поколения выпущен в 2016 году. Уничтожена базовая версия модели с 3,6-литровым бензиновым V6 мощностью 300 л. с. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 230 км/ч. Сейчас такой Porsche Cayenne стоит от 30 000 до 45 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве появился самый быстрый Porsche Cayenne в истории. Он оснащен 660-сильным V8 и развивает 305 км/ч.

Также мы писали, что Porsche Cayenne получил сверхэкономичную версию с расходом 1,7 л на 100 км.