Заради хайпа: українець навмисно знищив кросовер Porsche Cayenne (відео)

Porsche Cayenne перетворили на купу металу заради хайпа. Кросовер належить українському блогеру і відрізняється оригінальним забарвленням.

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В Україні ефектно знищили кросовер Porsche Cayenne. На автомобіль скинули з крана велику бетонну плиту. Відеоролик з авто опублікував у соцмережах український блогер Денис Повєткін, також відомий як Дєнчик Лисий.

Саме він і знищив свій Porsche Cayenne. Очевидно, що це було зроблено для хайпу або переглядів. Аналогічні відео знімали блогери за кордоном.

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Кросовер Porsche Cayenne Дениса Повєткіна раніше неодноразово бачили на вулицях Києва. Автомобіль виділявся своїм оригінальним червоно-зеленим розфарбуванням з візерунком і написами Gucci.

Цей Porsche Cayenne другого покоління випущений у 2016 році. Знищено базову версію моделі з 3,6-літровим бензиновим V6 потужністю 300 к.с. Кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і розвинути 230 км/год. Зараз такий Porsche Cayenne коштує від 30 000 до 45 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві з'явився найшвидший Porsche Cayenne в історії. Він оснащений 660-сильним V8 і розвиває 305 км/год.

Також ми писали, що Porsche Cayenne отримав надекономічну версію з витратою 1,7 л на 100 км.