Skoda готовит мощный заряженный кроссовер для большой семьи (фото)

Заряженный кроссовер Skoda Kodiaq vRS оснастят мощным бензиновым турбомотором. Ему доработают ходовую и изменят дизайн.

Новый Skoda Kodiaq второго поколения получит заряженную версию vRS. Спортивный семейный кроссовер могут представить уже в 2024 году. Информацию подтвердил британскому изданию Autocar член совета директоров Skoda Йоганнес Нефт.

Он намекнул, что кроссовер Skoda Kodiaq vRS 2024 будет предложен в бензиновом исполнении (предшественнику предлагали еще и дизельный двигатель). Авто сохранит 2,0-литровую турбочетверку, но ее доработают.

Заряженный кроссовер получит мощный бензиновый турбомотор Фото: Skoda

Скорее всего, мощность Skoda Kodiaq vRS вырастет примерно до 265-270 л. с. Такой же двигатель стоит на топовом бензиновом Volkswagen Tiguan нового поколения. Разгон до 100 км/ч займет около 6-6,5 с, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч.

Кроме того, кроссоверу доработают рулевое управление и подвеску, а также установят адаптивные амортизаторы, систему векторизации тяги и увеличенные тормоза.

Отличить новый Skoda Kodiaq vRS от стандартной модели можно будет по скромному аэродинамическому обвесу, черному декору и 20-дюймовым дискам. В салоне установят спортивные сиденья и руль. Ожидаются версии на 5 и 7 мест.

К слову, Skoda Kodiaq vRS не будет самым мощным и быстрым кроссовером Skoda, ведь недавно представили 340-сильную модель.

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