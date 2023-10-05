Старый 34-летний Ford ушел с молотка по цене нового Porsche Cayenne (видео)

Выпущено лишь 734 тюнингованных Ford Mustang Saleen. Спортивное купе получило обвес и большой спойлер, а также доработанную ходовую.

В США на аукционе Bring a Trailer продали Ford Mustang 1989 года. За него выручили 75 000 долларов – как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Классические Ford Mustang очень популярны, но зачастую относительно недорогие. Больших денег стоят редкие заряженные версии модели.

Сзади установлен большой спойлер Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот Ford Mustang доработан специалистами знаменитого ателье Saleen. Всего выпущено только 734 таких авто. Конкретно это купе – 23-е в серии. Оно отлично сохранилось, а его пробег составляет всего 8000 км.

В салоне появились спортивные кресла и руль Фото: Bring a Trailer

Тюнинг Ford Mustang от Saleen включает выраженный аэродинамический обвес и большой задний спойлер. Спорткар получил особые 16-дюймовые диски и полосы на кузове.

В салоне установлены руль Momo, новый рычаг КПП и спортивные сиденья, обшитые велюром. Оснащение включает кондиционер и магнитолу Pioneer.

Под капотом установлен 5,0-литровый V8 Фото: Bring a Trailer

Ford Mustang Saleen оснащен 5,0-литровым V8 мощностью 225 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 200 км/ч. Также у него заменены пружины подвески, амортизаторы и тормоза.

К слову, это далеко не самый дорогой Ford Mustang. Некоторые редкие версии модели продают и за полмиллиона долларов.

Также Фокус рассказывал, что аналогичный Ford Mustang без тюнинга Saleen есть и в Украине.