В Индонезии провели необычное тюнинг-мероприятие с десятками ярких авто (видео)

На выставке заметили яркий хэтчбек Honda Civic, широкий Porsche 911 и электромобиль Hyundai Ioniq 5 с необычным тюнингом. Мероприятие собрало большую толпу зрителей.

В Индонезии провели выставку ярких тюнингованных автомобилей Indonesia Modification Expo. На ней можно было заметить суперкары Porsche и даже бюджетные электромобили. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Индонезия является далеко не самым крупным автомобильным рынком в мире. Тем не менее местные энтузиасты активно модифицируют свои авто, создавая уникальные транспортные средства.

На Indonesia Modification Expo присутствовал хэтчбек Honda Civic EG6 с 500-сильным двигателем и полным приводом, а также Porsche 911 (997) от Fat Bro Garage с широкими крыльями и стильными дисками.

Еще одним интересным автомобилем стал Subaru WRX STI Spec C. Его тюнинг выполнен в соответствии со спецификациями для гонок ралли.

Этот Subaru WRX STI Spec C похож на раллийный болид Фото: Скриншот

Также Indonesia Modification Expo порадовала зрителей необычным электромобилем Hyundai Ioniq 5 кораллового цвета с огромным антикрылом и расширенными колесными арками. Еще одним особенным элементом дизайна проекта стали черные колесные диски с гоночными шинами.

Hyundai Ioniq 5 получил большое количество внешних доработок Фото: Скриншот

На мероприятии присутствовали несколько модифицированных электрокаров Wuling Air. Эта модель пользуется большим спросом в стране благодаря низкой стоимости и практичному интерьеру.

Электромобили Wuling Air очень популярны в Индонезии Фото: Скриншот

Всего на выставке можно было заметить десятки различных автомобилей от культовых японских спорткаров, до современных электромобилей. Мероприятие собрало большую толпу зрителей.

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