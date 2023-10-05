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Популярные кроссоверы Toyota и Lexus получили эксклюзивный заводской тюнинг (фото)

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Фото: Toyota | Тюнинг Modelista для автомобилей Toyota и Lexus впервые доступен в США

Ателье Modellista модифицирует автомобили Toyota и Lexus в Японии уже 25 лет. Пакеты доработок в США сперва будут доступны для девяти моделей.

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Сразу несколько кроссоверов Toyota и Lexus получили заводской тюнинг от ателье Modellista. Впервые пакет доработок станет доступен в США. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Компания Toyota Modellista была основана в 1997 году. Это ателье занимается доработкой автомобилей Toyota и Lexus.

На выставке SEMA 2023 будет представлено сразу несколько автомобилей от Modellista. Среди них есть и новейший седан Toyota Crown.

Всего тюнинг-пакеты Modellista будут доступны для девяти моделей: Lexus LX, RX, NX и IS, а также Toyota Corolla Sport, Prius, Crown, Venza и RAV4. В них включены новые кузовные обвесы, которые делают дизайн этих авто более стильным.

Toyota RAV4 Modellista Fullscreen
Toyota RAV4 Modellista
Фото: Toyota
Toyota Crown Modellista Fullscreen
Toyota Crown Modellista
Фото: Toyota
Toyota Venza Modellista Fullscreen
Toyota Venza Modellista
Фото: Toyota
Lexus LX Modellista Fullscreen
Lexus LX Modellista
Фото: Toyota
Lexus RX Modellista Fullscreen
Lexus RX Modellista
Фото: Toyota
Toyota RAV4 Modellista
Toyota Crown Modellista
Toyota Venza Modellista
Lexus LX Modellista
Lexus RX Modellista

В будущем тюнеры планируют расширить ассортимент своих услуг. Рассматривается возможность установки новых колесных дисков и других аксессуаров.

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"Modellista означает "дизайнер". Мы считаем, что быть дизайнером своей жизни — это значит быть самим собой, что сделает вашу жизнь более особенной. Мы всегда жаждали лучшего времени и возможностей, когда мы могли бы распространить это не только в Японии, но и во всем мире", — сказано в сообщении Toyota.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Flex Automotive представило необычный пакет доработок для пикапа Toyota Tacoma.