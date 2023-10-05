Популярні кросовери Toyota і Lexus отримали ексклюзивний заводський тюнінг (фото)

Ательє Modellista модифікує автомобілі Toyota і Lexus в Японії вже 25 років. Пакети доопрацювань у США спершу будуть доступні для дев'яти моделей.

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Одразу кілька кросоверів Toyota і Lexus отримали заводський тюнінг від ательє Modellista. Вперше пакет доопрацювань стане доступний у США. Про це повідомили на сайті Motor1.

Компанія Toyota Modellista була заснована в 1997 році. Це ательє займається доопрацюванням автомобілів Toyota і Lexus.

На виставці SEMA 2023 буде представлено одразу кілька автомобілів від Modellista. Серед них є і новітній седан Toyota Crown.

Загалом тюнінг-пакети Modellista будуть доступні для дев'яти моделей: Lexus LX, RX, NX і IS, а також Toyota Corolla Sport, Prius, Crown, Venza і RAV4. У них включені нові кузовні обважування, які роблять дизайн цих авто більш стильним.

Toyota RAV4 Modellista Фото: Toyota Toyota Crown Modellista Фото: Toyota Toyota Venza Modellista Фото: Toyota Lexus LX Modellista Фото: Toyota Lexus RX Modellista Фото: Toyota

У майбутньому тюнери планують розширити асортимент своїх послуг. Розглядається можливість встановлення нових колісних дисків та інших аксесуарів.

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"Modellista означає "дизайнер". Ми вважаємо, що бути дизайнером свого життя — це означає бути самим собою, що зробить ваше життя більш особливим. Ми завжди жадали кращого часу і можливостей, коли ми могли б поширити це не тільки в Японії, а й в усьому світі", — сказано в повідомленні Toyota.

Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Flex Automotive представило незвичайний пакет доробок для пікапа Toyota Tacoma.