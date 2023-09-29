Много карбона и 900 сил: Bentley Continental GT получил экстравагантный тюнинг (фото)

Роскошный спорткар Bentley Continental GT стал еще роскошнее и быстрее. Тюнеры сделали внешний вид автомобиля еще более экстравагантным.

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Тюнинг-ателье Keyvany представило пакет доработок для роскошного купе Bentley Continental GT. Спорткар получил новый кузовной обвес и стал мощнее. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Спереди появились новые карбоновые сплиттер и капот, а также несколько других аэродинамичных элементов. Также купе получило новые многоспицевые колесные диски черного цвета.

Сзади установлены новые выхлопные патрубки и массивный карбоновый диффузор. На крышке багажника есть спойлер из углеволокна.

Bentley Continental GT от Keyvany получи Фото: instagram.com/keyvanyoffical

Bentley Continental GT окрашен в необычный градиентный цвет, который имитирует жемчужину. Он меняет свой оттенок в зависимости от освещения.

Тюнеры также улучшили интерьер спорткар. Внутри появилось больше карбона и высококачественная кожа оранжевого цвета.

В интерьере присутствует отделка из кожи и карбона Фото: instagram.com/keyvanyoffical

Bentley Continental GT от Keyvany оснащен 6,0-литровым турбированным двигателем W12 мощностью 900 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением.

Стандартный спорткар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и имеет максимальную скорость 333 км/ч. Доработанный автомобиль обещает быть еще быстрее.

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Каждый Bentley Continental GT от Keyvany будет дорабатываться вручную с учетом пожеланий клиентов. Стоимость доработанного спорткара не раскрывается.

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