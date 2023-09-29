Багато карбону та 900 сил: Bentley Continental GT отримав екстравагантний тюнінг (фото)

Розкішний спорткар Bentley Continental GT став ще розкішнішим і швидшим. Тюнери зробили зовнішній вигляд автомобіля ще екстравагантнішим.

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Тюнінг-ательє Keyvany представило пакет доопрацювань для розкішного купе Bentley Continental GT. Спорткар отримав новий кузовний обвіс і став потужнішим. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Спереду з'явилися нові карбонові сплітер і капот, а також кілька інших аеродинамічних елементів. Також купе отримало нові багатоспицеві колісні диски чорного кольору.

Ззаду встановлено нові вихлопні патрубки та масивний карбоновий дифузор. На кришці багажника є спойлер з вуглецевого волокна.

Bentley Continental GT від Keyvany отримав Фото: instagram.com/keyvanyoffical

Bentley Continental GT пофарбований у незвичайний градієнтний колір, який імітує перлину. Він змінює свій відтінок залежно від освітлення.

Тюнери також поліпшили інтер'єр спорткара. Усередині з'явилося більше карбону і високоякісна шкіра помаранчевого кольору.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри та карбону Фото: instagram.com/keyvanyoffical

Bentley Continental GT від Keyvany оснащений 6,0-літровим турбованим двигуном W12 потужністю 900 к.с. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач із подвійним зчепленням.

Стандартний спорткар розганяється від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди та має максимальну швидкість 333 км/год. Доопрацьований автомобіль обіцяє бути ще швидшим.

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Кожен Bentley Continental GT від Keyvany буде доопрацьовуватися вручну з урахуванням побажань клієнтів. Вартість доопрацьованого спорткара не розкривається.

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