Представлен кроссовер от Geely и Volvo за $22 500: он может появиться в Украине (фото)

Новый Geely Starray крупнее модели Atlas Pro и выразительнее на вид. Бюджетный кроссовер богато оснащен и получил 218-сильный турбомотор Volvo.

Презентован новый кроссовер Geely Starray. Бюджетная модель поступает в продажу по цене от $22 700 и станет преемником Geely Atlas Pro. Подробности авто раскрыли на официальном сайте китайского автопроизводителя.

Новый Geely Starray – экспортная "глобальная" версия модели Bouye L. Китайский кроссовер может появиться и в Украине, ведь Geely Atlas Pro у нас продается.

Кроссовер построен на платформе Volvo CMA Фото: Geely

Кроссовер Geely Starray получился гораздо выразительнее на вид, чем предшественник. В дизайне преобладают грани, а широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими Г-образными диодными фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

Автомобиль построен на платформе СМА от Volvo XC40 и заметно крупнее предшественника.

У авто выразительный дизайн Фото: Geely

Габариты Geely Starray 2023:

длина – 4670 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1705 мм;

колесная база – 2777 мм.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: Geely

Возросшие размеры сделали китайский кроссовер Geely просторнее. В салоне установлены небольшой виртуальный щиток приборов и огромный 13,2-дюймовый тачскрин портретного формата.

Базовая комплектация включает бесключевой доступ, парктроник, камеру, климат-контроль и круиз-контроль. Топовый вариант получил панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, подогрев и вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Топовая версия получила панорамную крышу и вентиляцию сидений Фото: Geely

Новый Geely Starray дебютировал с 2,0-литровой 218-сильной турбочетверкой Volvo и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,2 с и развивает 215 км/ч, а средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км. В Китае кроссовер Geely Bouye L также доступен с 1,5-литровым 184-сильным турбомотором и гибридной установкой на 245 л. с. Привод – только передний.

Ранее Фокус рассказывал про недорогой гибридный седан Geely на этой же платформе.

Также мы писали про недорогой кроссовер Geely с расходом 4,3 л на 100 км.