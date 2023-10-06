Редчайший суперкар Porsche за $2 миллиона бросили прямо на улице (фото)

Porsche 959 — первый суперкар в истории немецкой марки. Редкая лимитированная модель оснащена 515-сильным мотором и способна развить 339 км/ч.

В Сан-Франциско обнаружили брошенный суперкар Porsche 959. Раритетный автомобиль оставили незапертым на парковке, а ключи от него оставили в салоне. Его фото появились на Reddit.

Porsche 959 1985 года припаркован у тротуара уже довольно длительное время. Его боковые стекла опущены, а ключи от авто лежат на пассажирском сиденье.

У автомобиля опущены стекла Фото: Reddit

Пока неизвестно, почему редкое и баснословно дорогое авто оставили в таком виде. Автор фото не исключает, что это может быть розыгрыш – например, ключи взяли у другого авто.

Конкретно этот Porsche 959 в прошлом году сменил владельца за 2 миллиона долларов. Первый суперкар Porsche является настоящим коллекционным раритетом.

Porsche 959 создавали для ралли и он даже выигрывал марафон "Париж-Дакар". Серийная версия модели разошлась тиражом в 337 экземпляров.

В салоне автомобиля оставили ключи Фото: Reddit

Впрочем, этот автомобиль реже, ведь он является одним из всего трех прототипов заряженной версии Porsche 959 S. Купе оснащено 3,6-литровой турбошестеркой мощностью 515 л. с. и способно развить 339 км/ч – это был самый быстрый автомобиль своего времени. В его арсенале – полный привод и активная подвеска.

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