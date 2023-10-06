Классический Mini Cooper превратили в реалистичный гоночный симулятор (видео)

Вместо двигателя под капотом находится игровой компьютер с предустановленными играми. Сиденье водителя даже умеет имитировать перегрузки во время игры.

В Британии на аукцион Car & Classic выставили необычный раритетный Mini Cooper S 1974 года. Автомобиль превратили в реалистичный гоночный симулятор. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Внешне этот Mini Cooper S выглядит как копия автомобиля из культового фильма "Ограбление по-итальянски" 1969 года. Тем не менее под капотом находится не двигатель, а игровой персональный компьютер.

Снаружи этот Mini Cooper S не отличается от стандартного авто Фото: CarAndClassic

Также авто имеет несколько отсылок к фильму. Например, в багажнике есть копии золотых слитков, которые воровали герои ленты.

В багажник положили копии золотых слитков Фото: CarAndClassic

Этот автомобиль является полноразмерным гоночным симулятором. Все детали кузова и большая часть интерьера остались нетронутыми, что позволяет лучше погрузиться в игровой процесс. Внутри появился дисплей для управления некоторыми функциями ПК.

Все приборы в интерьере работают Фото: CarAndClassic

Помимо этого авто оснащено датчиками, которые отправляют данные на персональный компьютер. Для большей реалистичности сиденье водителя умеет имитировать перегрузки во время игры. Все датчики в интерьере работают в реальном времени и синхронизируются с видеоиграми.

На ПК уже установлены несколько видеоигр, включая гоночный симулятор Assetto Corsa. Тем не менее покупатель сможет установить любые игры, которые только пожелает.

Торги за этот гоночный симулятор заканчиваются через три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 5 000 фунтов стерлинга (6 105 долларов).

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