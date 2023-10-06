Классический Mini Cooper превратили в реалистичный гоночный симулятор (видео)

Вместо двигателя под капотом находится игровой компьютер с предустановленными играми. Сиденье водителя даже умеет имитировать перегрузки во время игры.

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В Британии на аукцион Car & Classic выставили необычный раритетный Mini Cooper S 1974 года. Автомобиль превратили в реалистичный гоночный симулятор. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Внешне этот Mini Cooper S выглядит как копия автомобиля из культового фильма "Ограбление по-итальянски" 1969 года. Тем не менее под капотом находится не двигатель, а игровой персональный компьютер.

Снаружи этот Mini Cooper S не отличается от стандартного авто Фото: CarAndClassic

Также авто имеет несколько отсылок к фильму. Например, в багажнике есть копии золотых слитков, которые воровали герои ленты.

В багажник положили копии золотых слитков Фото: CarAndClassic

Этот автомобиль является полноразмерным гоночным симулятором. Все детали кузова и большая часть интерьера остались нетронутыми, что позволяет лучше погрузиться в игровой процесс. Внутри появился дисплей для управления некоторыми функциями ПК.

Все приборы в интерьере работают Фото: CarAndClassic

Помимо этого авто оснащено датчиками, которые отправляют данные на персональный компьютер. Для большей реалистичности сиденье водителя умеет имитировать перегрузки во время игры. Все датчики в интерьере работают в реальном времени и синхронизируются с видеоиграми.

На ПК уже установлены несколько видеоигр, включая гоночный симулятор Assetto Corsa. Тем не менее покупатель сможет установить любые игры, которые только пожелает.

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Торги за этот гоночный симулятор заканчиваются через три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 5 000 фунтов стерлинга (6 105 долларов).

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