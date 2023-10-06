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Авто

Класичний Mini Cooper перетворили на реалістичний перегоновий симулятор (відео)

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Фото: CarAndClassic | Цей Mini Cooper S виконаний у стилістиці фільму "Пограбування по-італійськи"

Замість двигуна під капотом знаходиться ігровий комп'ютер з попередньо встановленими іграми. Сидіння водія навіть вміє імітувати перевантаження під час гри.

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У Британії на аукціон Car & Classic виставили незвичайний раритетний Mini Cooper S 1974 року. Автомобіль перетворили на реалістичний перегоновий симулятор. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Зовні цей Mini Cooper S виглядає як копія автомобіля з культового фільму "Пограбування по-італійськи" 1969 року. Проте під капотом знаходиться не двигун, а ігровий персональний комп'ютер.

Mini Cooper S перегоновий симулятор Fullscreen
Зовні цей Mini Cooper S не відрізняється від стандартного авто
Фото: CarAndClassic

Також авто має кілька відсилань до фільму. Наприклад, у багажнику є копії золотих злитків, які крали герої стрічки.

Mini Cooper S перегоновий симулятор Fullscreen
У багажник поклали копії золотих злитків
Фото: CarAndClassic

Цей автомобіль є повнорозмірним гоночним симулятором. Усі деталі кузова і більша частина інтер'єру залишилися недоторканими, що дає змогу краще зануритися в ігровий процес. Всередині з'явився дисплей для управління деякими функціями ПК.

Mini Cooper S перегоновий симулятор Fullscreen
Усі прилади в інтер'єрі працюють
Фото: CarAndClassic

Крім цього авто оснащене датчиками, які відправляють дані на персональний комп'ютер. Для більшої реалістичності сидіння водія вміє імітувати перевантаження під час гри. Усі датчики в інтер'єрі працюють у реальному часі та синхронізуються з відеоіграми.

На ПК уже встановлено кілька відеоігор, включно з гоночним симулятором Assetto Corsa. Проте покупець зможе встановити будь-які ігри, які тільки забажає.

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Повернення легенди: класичний Mini відродили в новому форматі (відео)
Повернення легенди: класичний Mini відродили в новому форматі (відео)

Торги за цей гоночний симулятор закінчуються через три дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 5 000 фунтів стерлінга (6 105 доларів).

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили культовий хетчбек Rover Mini 1993 року випуску.