Класичний Mini Cooper перетворили на реалістичний перегоновий симулятор (відео)
Замість двигуна під капотом знаходиться ігровий комп'ютер з попередньо встановленими іграми. Сидіння водія навіть вміє імітувати перевантаження під час гри.
У Британії на аукціон Car & Classic виставили незвичайний раритетний Mini Cooper S 1974 року. Автомобіль перетворили на реалістичний перегоновий симулятор. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Зовні цей Mini Cooper S виглядає як копія автомобіля з культового фільму "Пограбування по-італійськи" 1969 року. Проте під капотом знаходиться не двигун, а ігровий персональний комп'ютер.
Також авто має кілька відсилань до фільму. Наприклад, у багажнику є копії золотих злитків, які крали герої стрічки.
Цей автомобіль є повнорозмірним гоночним симулятором. Усі деталі кузова і більша частина інтер'єру залишилися недоторканими, що дає змогу краще зануритися в ігровий процес. Всередині з'явився дисплей для управління деякими функціями ПК.
Крім цього авто оснащене датчиками, які відправляють дані на персональний комп'ютер. Для більшої реалістичності сидіння водія вміє імітувати перевантаження під час гри. Усі датчики в інтер'єрі працюють у реальному часі та синхронізуються з відеоіграми.
На ПК уже встановлено кілька відеоігор, включно з гоночним симулятором Assetto Corsa. Проте покупець зможе встановити будь-які ігри, які тільки забажає.Важливо
Торги за цей гоночний симулятор закінчуються через три дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 5 000 фунтів стерлінга (6 105 доларів).
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