Мініатюрна легенда: в Україні помітили культовий хетчбек Mini 90-х (фото)
Цей Mini пофарбований у знаменитий колір British Racing Green і має непоганий стан. Хетчбек оснащений 53-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 143 км/год.
У Києві помітили культовий хетчбек Rover Mini 1993 року випуску. Ця модель є одним із головних символів британського автомобілебудування. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Оригінальний Mini випускали з 1959 року до 2000 року. Пізніше торгову марку викупив концерн BMW, який налагодив виробництво абсолютно нової моделі.
Крім оригінального хетчбека існувало безліч незвичайних модифікацій, зокрема кабріолет і універсал. Деякі версії сильно відрізнялися від стандартного авто.
Mini випускали з різними назвами:
- Austin 850;
- Rover Mini;
- Austin Cooper;
- Austin Mini;
- Austin Partner;
- Austin Seven;
- Innocenti Mini;
- Leyland Mini;
- Morris 850;
- Морріс Талісман;
- Morris Mini Minor;
- Riley Elf;
- Wolseley 1000;
- Wolseley Hornet.
Помічений у Києві хетчбек пофарбований у зелений колір British Racing Green. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні білі смуги.
Цей Rover Mini вирізняється розширювачами колісних арок білого кольору. Дах авто також пофарбований у білий колір.
Rover Mini оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 53 к.с. і 92 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.Важливо
Розгін від 0 до 100 км/год займає 13,8 секунди. Максимальна швидкість становить 143 км/год.
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