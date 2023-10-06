Самый большой внедорожник Nissan рассекретили до премьеры (фото)

Следующее поколение Nissan Armada останется узнаваемым, но станет технологичнее текущей модели. Внедорожник впервые получит новый турбированный двигатель V6.

Внедорожник Nissan Armada следующего поколения впервые заметили на дорогах во время тестов. Новинка останется узнаваемой, но получит более современный дизайн. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Спереди появятся новые фары с Г-образными дневными ходовыми огнями и увеличенная решетка радиатора.

Силуэт нового Nissan Armada также немного изменится. Задние фонари теперь будут расположены вертикально, а не горизонтально, как на текущей модели.

Следующее поколение Nissan Armada получит новые задние фонари Фото: Motor1.com

Тестовый прототип оснастили многоспицевыми колесными дисками черного цвета. Помимо этого новинка получит традиционные дверные ручки.

Прототип Nissan Armada оснастили новыми колесными дисками Фото: Motor1.com

В интерьере также произойдет несколько изменений. Внедорожник получит увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов.

Ожидается, что Nissan Armada следующего поколения впервые получит новый турбированный двигатель V6 мощностью около 430 л.с. Он будет работать в паре с 9-сутпенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Новое поколение внедорожника может дебютировать уже в конце 2024 года. Стоимость новинки и технические характеристики пока держат в секрете.

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