В США показали культовый спорткар 70-х в состоянии нового авто (видео)

Этот Plymouth Road Runner GTX окрашен в черный цвет и дополнен декоративными красными полосами. Под капотом расположен редкий 280-сильный двигатель V8.

На мероприятии Chrysler Nationals 2023 года в американском Карлайле заметили маслкар Plymouth Road Runner GTX 1973 года. Автомобиль отличается превосходным состоянием. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Plymouth Road Runner выпускался с 1968 до 1980 года. Первые поколения этой модели являются культовыми среди любителей американских авто.

Этот Plymouth Road Runner GTX окрашен в черный цвет. Внешний вид дополняют декоративные полосы красного цвета на кузове.

Plymouth Road Runner GTX получил декоративные полосы Фото: Скриншот

Автомобиль имеет отличное состояние. Несколько лет назад спорткар прошел тщательный процесс реставрации, и теперь выглядит как новое авто.

В 1973 году было продано около 16 000 единиц Plymouth Road Runner. Всего 749 автомобилей были выполнены в версии GTX. Также у этого экземпляра есть люк на крыше, который установлен только на 414 авто.

Владелец оснастил свой Plymouth Road Runner GTX электрическими стеклоподъемниками, обогревателем заднего стекла и кондиционером. Снаружи появились хромированные боковые зеркала заднего вида и накладки на пороги.

Интерьер также имеет отличное состояние Фото: Скриншот

Под капотом расположен 7,2-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 280 л.с. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

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