В США показали культовый спорткар 70-х в состоянии нового авто (видео)
Этот Plymouth Road Runner GTX окрашен в черный цвет и дополнен декоративными красными полосами. Под капотом расположен редкий 280-сильный двигатель V8.
На мероприятии Chrysler Nationals 2023 года в американском Карлайле заметили маслкар Plymouth Road Runner GTX 1973 года. Автомобиль отличается превосходным состоянием. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Plymouth Road Runner выпускался с 1968 до 1980 года. Первые поколения этой модели являются культовыми среди любителей американских авто.
Этот Plymouth Road Runner GTX окрашен в черный цвет. Внешний вид дополняют декоративные полосы красного цвета на кузове.
Автомобиль имеет отличное состояние. Несколько лет назад спорткар прошел тщательный процесс реставрации, и теперь выглядит как новое авто.
В 1973 году было продано около 16 000 единиц Plymouth Road Runner. Всего 749 автомобилей были выполнены в версии GTX. Также у этого экземпляра есть люк на крыше, который установлен только на 414 авто.
Владелец оснастил свой Plymouth Road Runner GTX электрическими стеклоподъемниками, обогревателем заднего стекла и кондиционером. Снаружи появились хромированные боковые зеркала заднего вида и накладки на пороги.
Под капотом расположен 7,2-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 280 л.с. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой переключения передач.Важно
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.
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