У США показали культовий спорткар 70-х у стані нового авто (відео)

Цей Plymouth Road Runner GTX пофарбований у чорний колір і доповнений декоративними червоними смугами. Під капотом розташований рідкісний 280-сильний двигун V8.

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На заході Chrysler Nationals 2023 року в американському Карлайлі помітили маслкар Plymouth Road Runner GTX 1973 року. Автомобіль вирізняється чудовим станом. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Plymouth Road Runner випускався з 1968 до 1980 року. Перші покоління цієї моделі є культовими серед любителів американських авто.

Цей Plymouth Road Runner GTX пофарбований у чорний колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні смуги червоного кольору на кузові.

Plymouth Road Runner GTX отримав декоративні смуги Фото: Скриншот

Автомобіль має чудовий стан. Кілька років тому спорткар пройшов ретельний процес реставрації, і тепер виглядає як нове авто.

У 1973 році було продано близько 16 000 одиниць Plymouth Road Runner. Всього 749 автомобілів були виконані у версії GTX. Також у цього екземпляра є люк на даху, який встановлено тільки на 414 авто.

Власник оснастив свій Plymouth Road Runner GTX електричними склопідйомниками, обігрівачем заднього скла і кондиціонером. Зовні з'явилися хромовані бічні дзеркала заднього виду і накладки на пороги.

Інтер'єр також має відмінний стан Фото: Скриншот

Під капотом розташований 7,2-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 280 к.с. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 7 секунд. Максимальна швидкість становить 230 км/год.

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