Не такой как все: самый легендарный немецкий спорткар празднует 60-летие (фото)

На протяжении Porsche 911 остался верен заднемоторной компоновке и оппозитным двигателям, а его дизайн уже стал классическим. В линейке модели присутствуют версии мощностью до 700 л. с.

Нынешней осенью свое 60-летие отмечает легендарный Porsche 911. Это одна из самых знаменитых и самых необычных спортивных моделей всех времен. Фокус расскажет историю культового авто.

Первый Porsche 911 представили в 1963 году Фото: RM Sotheby's

В спортивных моделях двигатель расположен либо спереди, либо по центру, но инженеры Porsche не побоялись разрушить стереотипы и создать заднемоторный автомобиль.

Заднемоторная компоновка стала визитной карточкой модели Фото: Porsche

Разработку модели начали в конце 50-х годов под руководством Фердинанда-Александра Порше – внука основателя марки Фердинанда Порше-старшего. Спорткар создавали как преемника Porsche 356, который, в свою очередь, был создан на базе заднемоторного Volkswagen Beetle.

Porsche 911 Targa 1967 года Фото: Porsche

Новинку представили в сентябре 1963 года на Франкфуртском автошоу под названием Porsche 901, но выяснилось, что авторские права на этот индекс оформили Peugeot, поэтому модель пришлось срочно переименовать в 911.

Porsche 911 Carrera 2,7 RS 1973 года Фото: RM Sotheby's

Необычной оказалась не только компоновка авто, но и его дизайн — большие круглые фары, низкий капот, изогнутая линия крыши. Впоследствии эти черты стали визитной карточкой Porsche 911.

Поначалу автомобиль оборудовали 2,0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем воздушного охлаждения. Он развивал 130 л. с. и позволял развивать 200 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 8,7 с.

Первый Porsche 911 Turbo 1975 года Фото: Porsche

Почти сразу за Porsche 911 выстроились очереди. Вскоре к купе присоединилась версия Targa со съемной крышей, появились 2,4-литровые мощностью до 190 л. с. Грозой гоночных трасс стал облегченный 210-сильный Porsche 911 Carrera 2,7 RS.

Porsche 935 на базе 911 выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане Фото: Porsche

Настоящий переворот в 1974 году совершил Porsche 911 Turbo – первая в мире по-настоящему массовая модель с турбонаддувом. Мощность 3,0-литрового мотора подняли сначала до 260, а затем – и до 300 л. с. Разгон до 100 км/ч занимал всего 5,4 с, а максимальная скорость составила 260 км/ч.

Porsche 911 выигрывал ралли "Париж-Дакар" Фото: Porsche

Хотя Porsche 911 было и за что критиковать. Из-за расположения двигателя сзади страдала управляемость автомобиля, что повлекло за собой не одну сотню ДТП. В конце 70-х 911 даже хотели снять с производства.

Porsche 911 1995 года Фото: Porsche

Но в умелых руках автомобиль творил чудеса – он стал королем управляемого заноса. Porsche 911 одержали тысячи побед в соревнованиях, среди которых легендарные ралли Монте-Карло и "Париж-Дакар", 24-часовые гонки в Ле-Мане и Дайтоне.

Porsche 911 GT2 RS 2017 года Фото: Porsche

На протяжении почти трех десятилетий конструкция Porsche 911 не претерпела радикальных изменений. Однако начиная с 90-х годов ее начали активно совершенствовать. Появились версии с полным приводом и автоматической КПП, а от двигателя воздушного охлаждения отказались.

Мощность некоторых серийных модификаций вроде Porsche 911 GT2 достигла 700 л. с., а максимальная скорость большинства современных 911 превысила 300 км/ч.

Porsche 911 GT3 RS Фото: topgir.com.ua

В настоящее время практически все Porsche 911 перешли на турбонаддув и даже базовая Carrera является 385-сильной. Впрочем, для ценителей оставили атмосферный вариант GT3. Линейка модели насчитывает более десятка разных модификаций, а вскоре должен появиться еще и гибрид.

Porsche 911 Turbo 2020 года Фото: Porsche

Сейчас в производстве уже восьмое поколение Porsche 911, а общее количество выпущенных за 60 лет авто уже превысило миллион единиц. Он доказал свою жизнеспособность и стал одним из самых популярных спорткаров в мире.

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