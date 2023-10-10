Единственный в мире: в Украине заметили эксклюзивный спорткар Porsche (фото)

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose принадлежит коллекционеру из Днепра. Спорткар оснащен 375-сильным двигателем и способен развивать скорость свыше 280 км/ч.

В Днепре заметили эксклюзивный спорткар Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose 1993 года. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре. Об этом сообщили на сайте ТопЖир.

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose имеет множество внешних отличий от стандартной модели. Спереди можно заметить новый кузовной обвес и необычные для модели фары.

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose получил новый кузовной обвес Фото: supercars_ua

Также спорткар получил новые боковые воздухозаборники и увеличенное заднее антикрыло. Модель изготовили по индивидуальному заказу в США, а несколько лет назад авто импортировали в Украину.

Сзади установленно увеличенное антикрыло Фото: supercars_ua

Интерьер спорткара получил несколько модификаций. Среди них новые вставки из углеродного волокна и каркас безопасности.

Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose оснащен 3,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 375 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет свыше 280 км/ч.

Тюнинг-ателье Gemballa было основано в 1981 году и занимается доработкой различных моделей Porsche, Ferrari и McLaren. Porsche 964 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose является шоу-каром, который был изготовлен в честь дебюта компании на рынке США.

Автомобиль принадлежит местному коллекционеру моделей Porsche. Он владеет десятками редких спорткаров бренда.

Ранее Фокус рассказал, что в Украину привезли раритетный спорткар Porsche 911 Carrera 1995 года выпуска.