X6 на минималках: презентован новый спортивный кроссовер BMW (видео)

Новый BMW X2 изменился до неузнаваемости и стал купе-кроссовером. В линейке модели впервые появилась полностью электрическая версия iX2.

Опубликованы фото BMW X2 второго поколения. Спортивный собрат BMW X1 официально дебютирует на публике 26 октября на автошоу в Токио, а его продажи стартуют с начала 2024 года. Вместе с ним дебютировал и электрический вариант iX2. Подробности новой модели раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

BMW X2 стал купе-кроссовером Фото: BMW

Дизайн BMW X2 2024

Новый BMW X2 не узнать, ведь модель второй генерации стала купе-кроссовером как BMW X4 и X6. У авто покатая аркообразная крыша, высокая оконная линия и заостренная задняя часть. Решетка радиатора увеличена в размерах и выполнена в стиле флагманского BMW XM, а вот боковины выдержаны в духе BMW X1, с которым у Х2 общая платформа

Спортивные версии с пакетом M Sport узнаются по более агрессивной передней части и 19-дюймовым дискам, а в самых мощных вариантах есть еще и задний спойлер.

В версии M35i сзади установлен спойлер Фото: BMW

Кроссовер BMW X2 построен на современной платформе и стал заметно крупнее предшественника – подрос сразу на 20 см.

Размеры BMW X2 2024:

длина – 4554 мм;

ширина – 1845 мм;

высота – 1590 мм;

колесная база – 2692 мм.

На передней панели появился изогнутый дисплей Фото: BMW

Салон и комплектация BMW X2 2024

Родство с BMW X1 заметно и в салоне – у него позаимствованы руль, передняя панель, миниатюрный джойстик КПП и фирменный изогнутый дисплей, разделенный на две 10-дюймовые секции. А вот сиденья у BMW X2 2024 – свои, с улучшенной боковой поддержкой. В качестве опции доступны спортивные кресла.

Купе-кроссовер BMW просторнее предшественника, а его задние сиденья получили регулировку угла наклона спинок. Объем багажника вырос до 560 л в обычном состоянии и 1470 л – со сложенными задними сиденьями.

За доплату предложены спортивные кресла Фото: BMW

Базовая комплектация BMW X2 расширена и включает двузонный климат-контроль, навигацию, камеру заднего вида, парктроник и электропривод двери багажника. Также обязательными являются адаптивный круиз-контроль, технологии автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Среди опций появились парковочный автопилот, система полуавтономного вождения и камера в салоне для селфи.

Новый BMW X2, характеристики

Купе-кроссовер BMW X2 дебютировал с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (245 и 300 л. с.). Самая мощная версия (она названа M35i) способна разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Позже линейку расширят 2,0-литровый турбодизель на 211 л. с., а также подзаряжаемые гибриды мощностью 245 и 326 л. с.

Все версии модели оснащены 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями, а привод может быть передним либо полным. В BMW X2 M35i установлены адаптивные амортизаторы.

Электрокроссовер BMW iX2 Фото: BMW

Электромобиль BMW iX2, подробности

Впервые в линейке появился электрокроссовер BMW iX2. Он оснащен двумя моторами общей мощностью 313 л. с. и батареей емкостью 64,8 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Запас хода составляет 417-449 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 29 минут. Позже появится одномоторная модификация электрокара на 204 л. с.

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