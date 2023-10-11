Суперкар для семьи: в Украине появился впечатляющий 850-сильный универсал Mercedes (фото)

Универсал Mercedes E-Class доработали специалисты Brabus. Он оснащен 850-сильным V8 твин-турбо и способен разогнаться до 350 км/ч.

В Украину привезли редчайший тюнингованный Mercedes E-Class W212. Этот универсал является настоящим волком в овечьей шкуре. Об авто рассказали на сайте ТопЖир.

Заряженный универсал узнается по измененной решетке радиатора и карбоновому обвесу

Тюнинг Mercedes E-Class выполнили специалисты ателье Brabus. В свое время этот универсал демонстрировали на крупнейшем европейском тюнинг-шоу в Эссене в 2013 году.

Сзади видны четыре выхлопных трубы

Проект назвали Brabus 850 Wagon. Цифровое обозначение указывает на мощность мотора – 850 л. с. Объем двигателя V8 увеличили с 5,5 до 5,9 л, а также установили две новых турбины.

Универсал способен развить 350 км/ч

Пиковый крутящий момент достиг внушительного показателя в 1450 Н∙м. Чтобы поберечь трансмиссию, его ограничили на 1100 Н∙м.

Универсал Mercedes E-Class Brabus является грозой суперкаров, ведь способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,1 с и развить 350 км/ч. Предлагали версии с задним и полным приводом.

Салон отделан кожей и карбоном

Удивительно, но при этом дизайн Brabus 850 Wagon не слишком изменился и он выглядит весьма сдержанно. Сверхмощную версию выдают скромный карбоновый обвес, решетка радиатора Brabus, увеличенные колесные диски и четыре выхлопные трубы. Салон отделали дорогой кожей и карбоном.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился первый кроссовер Smart в исполнении Brabus.

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