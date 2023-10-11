Yamaha представила необычный внедорожник с водородным двигателем (фото)

Водородный Yamaha YXZ1000R сохраняет все преимущества багги с ДВС, но не наносит вред окружающей среде. Помимо этого бренд показал еще два необычных транспортных средства.

К Японской выставке мобильности 2023 года присоединится и Yamaha. Производитель покажет несколько необычных концепт-каров, в том числе и водородный багги с ДВС. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Японская выставка мобильности начнется уже 25 октября. Мироприятие посетят все крупнейшие японские автопроизводители, а также компании из других стран.

Yamaha собирается представить сразу несколько новинок. Главной из них является багги YXZ1000R с двигателем внутреннего сгорания, который способен работать на водороде. Он имеет нулевой уровень вредных выбросов.

В Yamaha заявили, что такая силовая установка позволяет сохранить удовольствие от вождения, а также сохранить негативное влияние на окружающую среду. Серийная версия модели может поступить в производство спустя несколько лет.

Еще одной новинкой станет трицикл Tricera. Он оснащен электромотором и имеет открытый верх. Заднее колесо отвечает за управление транспортным средством.

Yamaha Tricera имеет три колеса Фото: Yamaha

Yamaha TMW станет третьим экспонатом бренда на Японской выставке мобильности. Это внедорожный трехколесный мотоцикл с гибридной силовой установкой. Помимо этого у него есть передний багажник и еще несколько отсеков для хранения вещей.

Yamaha TMW получил внедорожные шины Фото: Yamaha

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