Эксклюзивы на $8 миллионов: на аукцион выставлена впечатляющая коллекция суперкаров (фото)

В коллекции собраны дорогие модели Ferrari, Jaguar и Bentley. У некоторых автомобилей пробег составляет менее 1000 км.

В Лондоне на аукционе RM Sotheby’s распродадут коллекцию суперкаров. С молотка уйдут два десятка редких и недешевых автомобилей, выпущенных с 1969 по 2010 годы. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Дорогие авто собрал дилер Ferrari из Сингапура. Это объясняет, почему 17 из выставленных на продажу 20 машин – именно итальянской марки. Часть из них имеют очень небольшие пробеги. Суммарная стоимость автомобилей превышает 8 миллионов долларов.

Bentley Turbo R Pininfarina Фото: RM Sotheby's

Жемчужина коллекции – кабриолет Ferrari 512 TR Spider 1994 года, проехавший 570 км. Таких авто с оппозитным 12-цилиндровым мотором существует лишь три, поэтому неудивительно, что суперкар оценили примерно в 3,3 миллиона долларов.

Еще более редким является кабриолет Bentley Turbo R Drophead Coupe 1991 года с кузовом от Pininfarina. Таких машин выпустили лишь две и за авто планируют выручить около $580 000.

Обтекаемый суперкар Jaguar XJ220 1993 года и вовсе как новый – проехал всего 85 км. В свое время это 550-сильное купе установило мировой рекорд скорости – 349 км/ч. Он стоит примерно полмиллиона долларов.

Jaguar XJ220 1993 года Jaguar E-Type 1969 года Ferrari Dino 246 GTS 1973 года Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 года Ferrari Testarossa Ferrari 400i Ferrari 599 GTB Fiorano

Дорогими являются и винтажные Jaguar E-Type 1969 года и Ferrari Dino 246 GTS 1973 года, а также редкий Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 года.

Некоторых авто в коллекции – по несколько штук. В частности, собрано по три купе Ferrari Testarossa и Ferrai 348, по два Ferrari Monidal и 599. А еще продают Ferrari 400i, F430, 550 и California.

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