Секретный проект: показали уникальный BMW 7 Series 80-х с двигателем от суперкара (видео)

Инженеры установили под капот BMW 745i двигатель от суперкара BMW M1, разработанного совместно с Lamborghini. Седан даже участвовал в гонках, где соревновался с болидами Alfa Romeo и Ford.

Седан BMW 7 Series является одним из самых популярных роскошных авто в мире. Несмотря на это, далеко не все знают, что у этой модели была заводская гоночная модификация. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Южной Африке в 1980-х годах разрабатывалась заряженная версия седана BMW 745i. Местное подразделение бренда разработало сразу несколько необычных прототипов.

Для ЮАР планировали создать отдельную модификацию BMW 745i с правым рулем. Тем не менее турбонаддув двигателя M102/M106 от европейской версии находился с правой стороны, где находилась рулевая колонка. Поэтому инженеры придумали альтернативное решение.

Под капотом разместили 3,5-литровый атмосферный двигатель М88 от суперкара BMW M1 мощностью 282 л.с. и 251 Нм крутящего момента. По словам Вальтера Хасселькуса, который возглавлял подразделение BMW SA в то время, заявил, что руководство бренда не знало об этом.

BMW 745i был выпущен тиражом в 255 экземпляров Фото: Скриншот

Чтобы двигатель поместился в подкапотное пространство, его пришлось установить под углом. Также инженеры заменили поддон картера и переместили форсунки.

Всего BMW SA построила только 255 экземпляров BMW 745i. Из них сохранились только десятки авто.

Спортивный седан даже участвовал в гонках. Под управлением пилота Тони Виана в 1985 году автомобиль соревновался с гоночными Alfa Romeo GTV, Ford Sierra XR8 и Mazda RX-7.

Инженеры подготовили BMW 745i к гонкам Фото: Скриншот

Ранее Фокус сообщал, что на тестах заметили заряженный спорткар BMW M2 CS.